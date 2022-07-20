Чем опасны высокий и низкий пульс —мнение кардиолога

Каждый отдельный случай требует исследований. Пациенту может понадобиться стационар, но иногда можно обойтись и амбулаторным лечением.

Кардиолог Юрий Серебрянский рассказал, какой пульс опасен для жизни и когда нужно вызывать скорую помощь. По его словам, если частота составляет ниже 60 ударов, то речь идет о брадикардии, а если выше 90, тогда можно говорить о тахикардии.

«Замедление пульса может произойти у пожилых людей, даже до очень низких цифр. Это может привести к остановке сердца, внезапной смерти. Поэтому при выявлении таких случаев скорая помощь может установить временный эндокардиальный стимулятор и отвезти больного в ближайшую кардиологическую клинику, где его сразу же возьмут на обследование, лечение», — говорит доктор в беседе с «Москвой 24».

Серебрянский отмечает, что высокий пульс может привести к мерцательной аритмии. Если она внезапная, нужна госпитализация. При постоянной, достаточно амбулаторного наблюдения. Если частота выше 90 ударов при аритмии, то необходима помощь медиков. Когда человек нервничает или же выполняет физическую работу, пульс может быть учащенным. Однако в случаях, когда успокаивающие препараты не помогают, рекомендуется вызывать скорую. Тахикардия же возникает на фоне заболевания щитовидной железы, анемии и низкого давления.

Кардиолог добавил, что нормальным считается пульс в диапазоне 58 и 50 во время сна или отдыха.

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