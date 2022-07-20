Западные СМИ признали, что Россия не только сопротивляется Западу, а давно уже ведет самостоятельную и независимую политику.

Фото, видео: Савостьянов Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Встреча Владимира Путина с лидерами Турции и Ирана сегодня — на первых полосах ведущих изданий мира. И все они сходятся во мнении, что саммит в Тегеране дал четкий сигнал России не просто сопротивляется давлению Запада, но и ведет самостоятельную политику.

В New York Times обратили особое внимание на поддержку, которую Владимиру Путину высказал верховный лидер Ирана. По мнению обозревателя газеты, Москва и Тегеран смогут создать союз, который значительно снизит влияние США на Ближнем Востоке.

Такого же мнения придерживаются и журналисты BBC, отмечая, что политика изоляции России, которую проводит Запад, по сути, не удалась. И визит в Иран это лишь подтвердил.

Даже Wall Street Journal, в котором обычно критиковали политику нашей страны, признали — Россия не препятствует вывозу украинского зерна. А опрошенные эксперты ожидают, что против экспорта наших зерновых Запад снимет ограничения.

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