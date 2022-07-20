Подразделения Центрального военного округа доставили гуманитарную помощь в отдаленные районы Лисичанска в ЛНР. Из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ раньше туда добраться было невозможно.

Наши военные привезли десять тонн товаров первой необходимости. В первую очередь, это продовольствие — крупы, консервы, масло и мука. А для детей приготовили сладости.

«У нас очень плохое положение. Украина постаралась, полностью нас уничтожила, а теперь мы будем как-то выживать», — говорит местная жительница Светлана.

По словам жителей Лисичанска, националисты вывезли практически все продовольствие, часто забирая у людей последнее. Кроме того, украинские войска перед уходом уничтожили почти все объекты инфраструктуры. Во многих кварталах несколько месяцев не работает водопровод. Его восстановлением займутся в ближайшее время.