Жители поселка в Индии чудом успели отбежать от несущегося на них оползня

Проливные дожди в Индии спровоцировали массовый сход оползней по всей стране. Один из них едва не стер с лица земли целый поселок.

Местные жители спасались бегством. В этот раз обошлось без погибших и раненых, но лавина камней разрушила несколько десятков домов.

И по словам властей, опасный период продолжится. Оползни в Индии этим летом уже уничтожили десятки населенных пунктов. Только в одном штате Ассам погибли около 180-ти человек.