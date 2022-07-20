Россияне смогут экономить на покупке отечественных авто

На каких условиях действует программа льготного кредитования и в каких регионах?

Фото, видео: 5-tv.ru

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Покупка машин отечественного производства может стать еще выгоднее. Их владельцев, как выяснили «Известия», хотят освободить от транспортного налога. Ожидается, что мораторий будет действовать два-три года с момента покупки.

Инициативу одобрили в Минпромторге, но окончательное решение должны принять в Минфине — именно там отвечают за налоги. И в ведомстве идею готовы рассмотреть.

Россияне уже могут немного сэкономить на покупке отечественной машины. В этом месяце возобновили программу льготного кредитования. В зависимости от региона скидка составит от 20% до 25%. Стоимость автомобиля при этом не должна превышать двух миллионов рублей.

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