Россияне смогут экономить на покупке отечественных авто
На каких условиях действует программа льготного кредитования и в каких регионах?
Фото, видео: 5-tv.ru
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Покупка машин отечественного производства может стать еще выгоднее. Их владельцев, как выяснили «Известия», хотят освободить от транспортного налога. Ожидается, что мораторий будет действовать два-три года с момента покупки.
Инициативу одобрили в Минпромторге, но окончательное решение должны принять в Минфине — именно там отвечают за налоги. И в ведомстве идею готовы рассмотреть.
Россияне уже могут немного сэкономить на покупке отечественной машины. В этом месяце возобновили программу льготного кредитования. В зависимости от региона скидка составит от 20% до 25%. Стоимость автомобиля при этом не должна превышать двух миллионов рублей.
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