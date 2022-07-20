Байден ничего не сделает: как один звонок Путина может парализовать половину США

Ракетный комплекс «Сармат» является сильнейшим стратегическим оружием во всем мире. Боятся его даже те, кто пока «скалит зубы» на сверхдержаву, уверены китайские эксперты.

Владимиру Путину хватит всего одного звонка в Минобороны РФ, чтобы парализовать половину США. Такую точку зрения высказали китайские аналитики в материале о российском ракетном комплексе «Сармат» для Baijiahao.

«Россия недавно представила боевую систему, которая одним ударом способна стереть с лица земли половину территории США. В ближайшие десять лет в этого оружия не будет у конкурентов», — полагают эксперты.

Они отметили, что слова президента России Владимира Путина о становлении «Сармата» на боевое дежурство в конце 2022 года взволновали многие государства Европы и США, поскольку подобного оружия в их арсенале не будет еще очень долго.

По мнению китайских специалистов, сейчас «Сармат» — сильнейшее стратегическое оружие на Земле. А в случае непосредственной угрозы территориям РФ, например, со стороны США, президенту России будет достаточно одного звонка с приказом в Министерство обороны, и ракетный комплекс быстро разрешит ситуацию.

«Американская система ПРО совершено бесполезна перед этим оружием, она его не остановит», — полагают аналитики из КНР.

Стратегический ракетный комплекс «Сармат» разработан в Государственном ракетном центре имени Макеева. По оценкам специалистов, он может доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюс.

Траектории, по которым ракета может доставлять боеголовки, крайне трудно отследить даже перспективным комплексам ПРО.

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