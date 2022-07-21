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«Чтобы ноги его не было!» — на фестивале возник конфликт из-за Петросяна и Степаненко

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 503

Юмористка Степаненко отказалась выходить на одну сцену с экс-супругом Петросяном

«Чтобы ноги его не было!» — на фестивале возник конфликт из-за Петросяна и Степаненко

Фото: ИТАР-ТАСС / Алексей Ладыгин / ТАСС

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Ни звания, ни заслуги перед страной не спасли писателя от принципиальности бывшей жены.

Артистка Елена Степаненко напрочь отказалась участвовать в фестивале «Юморина», если в один день с ней на сцену будет выходить бывший муж и коллега Евгений Петросян. Организаторы события тешили себя надеждой уговорить экс-супругов разыграть совместный номер, но в итоге пришлось не просто гримерные подальше друг от друга искать, но и переписывать программу.

Петросян развелся со Степаненко после 30 лет брака с общей творческой историей и женился на молодой помощнице Татьяне Брухуновой. Та родила артисту наследника, назвала именем деда Ваганом, порадовала избранника. Юморист не скрывал, что сожалеет о распаде дуэта с бывшей женой, но она отказалась продолжать общие выступления. Осталась верна решению и в этот раз.

«Елена Григорьевна поставила ультиматум: с Петросяном на одну сцену не выйдет, мол, чтобы ноги не было! Организаторы думали, что она уже остыла. Хотели даже совместный номер им предложить на „Юморине“. Но — нет. Елена приедет только в том случае, если не увидит бывшего», — цитирует информаторов портал PROZVEZD.

Авторам проекта пришлось пойти на уступки, кроме того номера от обоих артистов они уже анонсировали. Решено было так: два дня перед зрителями будет шутить Степаненко, другие два — Петросян. Как пишет dni.ru, победила звезда своего экс не только на фестивале. После развода она похудела, сменила имидж и традиционно экспрессивный макияж и вообще «расцвета, словно майская роза». Молодой 76-летний папа в контраст осунулся и потерял лоск, хотя новая пассия и наряжает его в костюмы от лучших домов моды.

Ранее, писал 5-tv.ru, Татьяна Брухунова пожаловалась на травлю и жуткие угрозы, свалившиеся на нее вместе с замужеством и рождением сына от Петросяна.

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