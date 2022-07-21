Нежеланный гость? Зеленскому отказали в просьбе выступить на саммите в Парагвае

Украинского президента давно перестали встречать с распростертыми объятиями на Западе.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в возможности выступить на саммите стран Южноамериканского общего рынка («Меркосур»). Об этом в среду, 20 июля, сообщил заместитель министра иностранных дел Парагвая Рауль Кано.

«Не был достигнут консенсус по поводу возможности этого контакта, в связи с этим украинская сторона уже была уведомлена о том, что в этих условиях нет возможности для разговора президента Украины с „Меркосур“», — цитирует чиновника Agencia de Informacion Paraguaya.

Вроде бы ничего удивительно, ведь саммит посвящен экономической тематике и не имеет к политике и Украине никакого отношения. Но Зеленский не привык получать отказы. Еще недавно политику давали слово даже там, где это было абсолютно не к месту. Например, он выступил по видеосвязи перед звездами киноиндустрии на Каннском фестивале.

Ведущий политологи считают, что украинский президент, постоянно стоящий с протянутой рукой и выпрашивающий военную помощь для своей страны, начинает надоедать мировому сообществу. Кроме того, Зеленский начинает переходить границы дозволенного, появляясь перед уважаемой публике в футболке, переходя на резкие выражения и даже выступая в очевидно нетрезвом виде.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Зеленский выступил перед греческим парламентом вместе с боевиками националистического батальона «Азов»*, чем вызвал негодование у международного сообщества.

* — запрещен на территории РФ