Хотите почувствовать себя настоящим мафиози? Тогда вам точно в Нью-Йорк!

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Почувствовать себя мафиози и пожить в доме самого Вито Корлеоне предлагают туристам в Нью-Йорке. В августе владельцы роскошного особняка, в котором снималась трилогия «Крестный Отец», откроют двери для всех желающих. Этот подарок фанатам устроили в честь 50-й годовщины выхода на экраны первой части.

Роскошный особняк стоит в пригороде Нью-Йорка на Стейтен-Айленде. На площади 580 квадратных метров — пять спален, семь ванных комнат, бассейн с морской водой, домашний бар и спортзал. Стоимость аренды — всего 50 долларов в сутки. При этом, есть возможность познакомиться с Аль Пачино, который сыграл сына Дона Корлеоне. Дом актера находится по соседству.

+17° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
54.85
-0.59 55.83
-0.62
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 21 июля

Последние новости

16:08
Адская воронка — 1937: зачем Зеленский объявил войну другу-олигарху Коломойскому
16:06
Глава МИД Венгрии приехал в Москву после решения властей докупить газ
16:03
Врачи Херсонщины спасли раненых украинских военных
15:53
Сестра Градского назвала единственное условие, при котором могут найтись новые наследники
15:39
По стопам отца: сын Зеленского мечтает стать националистом
15:28
Директор Шатунова ответил на слухи о беспорядках на могиле певца: зачем бросаются на крест?

Сейчас читают

Диетолог Арзамасцев: чай ведет к бессоннице и болезням сердца
Звезда фильма «Усатый Нянь» Сергей Проханов экстренно госпитализирован
Стас Намин объявит новый состав группы «Парк Горького» — прямая трансляция
Диетолог назвала продукты, провоцирующие развитие рака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год