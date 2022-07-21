Глава Росатома дал старт строительству блока АЭС «Аккую» в Турции
Заливка бетона под первый энергоблок состоялась три года назад.
Фото: © РИА Новости / Туран Салджы
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Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев дал старт строительству четвертого энергоблока турецкой АЭС «Аккую». Вместе с ним на церемонии присутствовал также министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Донмезом.
«Заливка первого бетона означает смену статуса: четвертый блок появится в списке МАГАТЭ как официальный строящийся атомный энергоблок», — подчеркнул Лихачев во время мероприятия.
Заливка бетона под первый энергоблок «Аккую» прошла в апреле 2018 года, под второй — в июне 2020-го, третий блок строился в марте 2021-го, пишет ТАСС.
Уточняется, что это первая электростанция в Турции. Запуск первого энергоблока запланирован в 2023 году. К слову, одной из причин, по которой Турция сотрудничает с Россией и не конфликтует — это зависимость от энергоносителей РФ и строительства АЭС. Власти предпочитают сохранять нейтралитет в вопросе украинского кризиса. Турецкая сторона обеспечена российским газом на 45%, а на 17% нефтью.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эрдоган заявил о невозможности для Турции отказаться от российского газа.
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