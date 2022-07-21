Полиция Майами посылает ВСУ конфискованное у преступников оружие

В каждом полицейском управлении есть арсеналы, с которыми власти не знают, что делать. Но теперь они нашли им применение.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Robert Michael;5-tv.ru

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США направляет Киеву не только реактивные системы HIMARS, из которых боевики затем стреляют по мирным городам. Американцы выступают и с частной инициативой.

Так, полиция Майами решила посылать на Украину оружие, конфискованное у преступников. Как заявили местные стражи порядка, в каждом полицейском управлении есть арсеналы, с которыми власти не знают, что делать. Но теперь бесхозные пистолеты, винтовки и ружья, из которых убийцы, грабители и насильники стреляли по своим согражданам на улицах Майами, возьмут в руки украинцы.

«Кому-то может показаться, что мы как город превышаем свои полномочия. Но мы просто хотим помочь обычным людям, таким же как мы», — заявил городской комиссар Майами Кен Рассел.

В итоге удалось собрать 167-мь единиц оружия, которое теперь поедет в город-побратим Майами — Ирпень. Шеф полиции Майами призвал и другие американские города последовать его примеру.

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