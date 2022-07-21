Стивен Кинг попытался оправдаться за восхваление Бандеры и опозорился

Известный американский писатель Стивен Кинг в попытке оправдаться за свои слова о том, что считает украинского националиста Степана Бандеру великим человеком, столкнулся с резкой критикой в свой адрес в социальных сетях.

«Чистая чушь. Дерьмо троллей. В этом нет правды», — написал Кинг в своем блоге в социальных сетях.

Фанаты «короля ужасов» возмутились ложью со стороны писателя. Так, один из пользователей указал на то, что писатель теперь отрицает собственные слова, которые были записаны и доступны всем желающим.

«Если заявил что-то, то либо признавай, либо извиняйся», — отметил он.

Другой юзер считает, что писатель не в состоянии превратить сказанное во что-то другое. Другой же написал том, что теперь у него нет кумира.

К слову, ранее у писателя состоялась беседа с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вован и Лексус), где те выдали себя за президента Украины Владимира Зеленского. В записи опубликованной в сети Кинг заявил, что пособники гитлеровцев Бандера и Зеленский являются великими людьми.

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