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Автор комиксов о Бэтмене Алан Грант скончался на 74-м году жизни

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 25

По словам вдовы художника, перед смертью он долго и тяжело болел.

Автор комиксов о Бэтмене Алан Грант скончался на 74-м году жизни

Фото: www.globallookpress.com / Vizjim

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Автор комиксов о супергерое Бэтмене Алан Грант скончался в возрасте 73 лет. Печальную новость сообщила вдова покойного Сюзан. Опубликовав пост в социальных сетях, она отметила, что незадолго до трагедии ее любимый очень тяжело болел.

«Алан умер этим утром», — добавила женщина.

Алан Грант родился в Шотландии 7 февраля 1949 года. Впоследствии, во взрослом возрасте, перебрался в британский Бристоль. Популярность как создателя комиксов пришла к нему в 1967 году — выдающийся деятель стал редактором в компании D. C. Thomson. Затем появились шедевры про Бэтмена и судью Дредда. Грант принимал активное участие в создании целого ряда персонажей вселенной DC. Речь идет, в частности, о Чревовещателе, Викторе Засе и Анархии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти звезды сериала «Зачарованные» Ребекке Болдинг.

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