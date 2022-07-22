Галкин отвез Пугачеву к борющейся с рецидивом рака Вайкуле

Проживающие на данный момент в Латвии Максим Галкин и Алла Пугачева отправились в гости к коллеге по творческому цеху и давней подруге Лайме Вайкуле. По дороге в салоне автомобиля юморист снял видео с супругой — позже опубликовал в социальных сетях и похвастался красотой любимой женщины. Та с удовольствием позировала, а потом кокетливо отмахнулась от камеры, услышав комплименты мужа.

«Вот! Едем в гости к Лайме. Какая у меня красотка сидит!» — сказал Галкин.

«Только ты красиво сними, а то опять скажут, что что-то с лицом», — попросила Пугачева.

«Как могу! Вот, без фильтров, естественная красота…», — отвечал юморист, на что супруга рассмеялась.

После объявления президента России Владимира Путина о начале спецоперации на Украине шоумен выступил с критическим заявлением. Осуждения стали звучать все чаще, и вскоре семья знаменитостей покинула страну. На несколько месяцев звезды остановились в Израиле, недавно перебрались в Латвию, где проживает Вайкуле. Сейчас, согласно свежему заявлению депутата Госдумы Романа Худякова, Примадонна с мужем продают отечественную недвижимость, чтобы переселиться в США. Прибалтийская певица, к слову, также назвала операцию ВС РФ по защите Донбасса «вторжением» в Незалежную.

Этим летом артистка, как и ее друзья, посещала Штаты, но не для поиска нового места жительства, а из-за проблем со здоровьем. Как ранее сообщал 5-tv.ru, знакомые артистки выдали ее секрет. По словам приятелей, Лайма Вайкуле переживает рецидив рака груди. Впервые с недугом она столкнулась в 1989 году — на пике карьеры. Исполнительница была на грани смерти, врачи делали все возможное, чтобы спасти ее. Вера помогла звезде пережить испытание, но спустя 33 года все повторилось. Сегодня исполнительница предпочитает скрывать от публики подробности своего состояния и лечения.