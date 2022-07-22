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Композитор Артемьев о Михалкове: «Один из самых жестких режиссеров»

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Никита Кротов
Никита Кротов 406

Композитор Артемьев рассказал, что Никита Михалков обладает качествами экстрасенса

Композитор Артемьев о Михалкове: «Один из самых жестких режиссеров»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Звезд культуры связывают не только творческие, но и семейные узы. Как еще знакомство повлияло на их жизнь?

Композитор Эдуард Артемьев и режиссер Никита Михалков узнали друг о друге в начале 70-х. Тогда Артемьев снимал картину для диплома. Фильм назывался «Спокойный день в конце войны». Никита Сергеевич предложил композитору стать автором музыки в его киноленте. Так их и свела судьба. Музыкант отмечает, что работа с автором «Сибирского цирюльника» непростая, но при этом завораживающая.

«Он один из самых жестких режиссеров вообще-то, я знаю. Во-первых, как срабатывает с актерами. После того, как актеры работают у него, больше они нигде так не работают, ну нигде! Вот это просто какое-то… Я считаю, что Никита обладает просто экстрасенсорными какими-то качествами. Потому что он может внушить помимо сознания все это. Вот такое у него проникновение глазами невероятное», — признается Артемьев.

С течением лет они стали не только друзьями, но и родными людьми. Эдуард Николаевич является крестным отцом дочери Михалкова Анны. А Никита Сергеевич крестил внука композитора Артемия, рассказал он в программе «Легенда» на RTVI.

К слову, Артемьев особо отмечает режиссерскую работу «Раба любви». Она стала своего рода спутником во время печального события в жизни автора музыки. Его жена и сын пережили ужасную автокатастрофу, медики их чудом выходили. Тогда Эдуард Николаевич буквально разрывался между больницей и работой. По его словам, случившееся навсегда связало фильм с его семьей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Михалков заявил о катастрофическом падении уровня современной режиссуры.

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