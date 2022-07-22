Бешеный еж напал на ребенка в Челябинской области

Зверек зашел на садовый участок, а добродушные хозяева решили угостить лесного гостя.

В Озерске ребенок подвергся нападению бешеного ежа. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России.

По их данным, взрослый с ребенком попытались накормить лесного ежа, зашедшего на личный садовый участок. Животное напало на кормильцев, оба человека получили укусы.

Пострадавшие обратились к медикам, им была оказана помощь и назначен курс лечения. Кроме того, ежа удалось отловить. Анализ показал — лесной зверек болен бешенством. В тех местах нападение животных с этой патологией не редкость, в конце весны на другого ребенка в Озерске напала бешеная крыса.

Кроме того, со всех уголков России поступают новости о нападении бродячих собак на людей. Известно о случаях гибели детей. Кроме того, опасность могут представлять даже домашние животные, оставленные без должного контроля со стороны нерадивых хозяев. Власти ведут работу над комплексом превентивных мер — как в законодательной сфере, так и на уровне конкретных действий на местах.

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