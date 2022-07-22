Двое детей и двое взрослых погибли при падении автомобиля в ущелье в Дагестане. По данным 5-tv.ru, авария произошла в районе села Хунзах, где находится Цолотлинский каньон.

Водитель передвигался в тумане и не заметил обрыв на повороте. Автомобиль свалился с высоты около 70-100 метров.

Общая длина каньона в Хухназском районе Дагестана увеличивается от 100 до 1000-1200 метров. В каньон низвергаются два водопада. Их мощность зависит от времени года и погоды.