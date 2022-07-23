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«Не время критиковать власть»: Запашный высказался о Галкине и Пугачевой

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 29

Эдгард Запашный: Галкин понесет ответственность за свои слова, а Пугачева отмалчивается

«Не время критиковать власть»: Запашный высказался о Галкине и Пугачевой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Известный дрессировщик вспомнил о словах актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего, который говорил, что ругать страну в сложные времена нельзя.

Российская певица Алла Пугачева замалчивает свою позицию по происходящему в мире и в принципе сторонится каких-либо политических высказываний, в то время как ее супруг юморист Максим Галкин публично критикует многих российских селебрити и политику РФ. Свое мнение по поводу звездной пары высказал известный дрессировщик Эдгард Запашный.

Мы с ним по разные стороны баррикад

После нелестных высказываний Максима Галкина на него посыпался шквал критики, против него ополчились многие российские звезды и политики. Запашный считает, что Галкин взрослый человек и отдает себе отчет в том, что делает — это останется на его совести.

«Я считаю, что сейчас совсем не время критиковать власть и кого бы то ни было. Мы можем с вами вспомнить слова того же самого Бодрова (Сергея - Прим. ред.), который говорил, что во время таких действий своих ругать нельзя. Идет специальная военная операция. Ребята выполняют приказ, возвращаются инвалидами, гибнут. И мы с вами должны их поддерживать. А Максим критикует, прежде всего, военных. Это несвоевременно и ему в этом нет оправдания. Здесь я с ним по разные стороны баррикад», — цитирует слова Запашного KP.RU.

Она отмалчивается — ее право

По словам дрессировщика, Пугачева всегда держалась в стороне от политики. В этом ее коренное отличие от Кобзона, который никогда не стоял в стороне.

«Алла Борисовна отмалчивается, и это ее право. Она сама решает: говорить на те или иные темы или нет. Максим считает нужным высказываться. Разделяют ли они одно мнение, мне эта информация неизвестна», — сказал Запашный.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алла Пугачева и Максим Галкин не вернутся в РФ. Звездная пара уже определилась с местом жительства, и выбор пал, ожидаемо, на США.

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