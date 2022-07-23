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«Бабушка за все заплатила»: Преснякову надоело быть тенью популярной Пугачевой

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Никита Кротов
Никита Кротов 31

Внук Пугачевой Никита Пресняков устал находиться в тени звездных родственников

«Бабушка за все заплатила»: Преснякову надоело быть тенью популярной Пугачевой

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Внук знаменитой певицы постоянно задается вопросом, чем он хуже?

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков создал собственный музыкальный коллектив, который обрел своего слушателя. Хейтеры же считают, что тот обязан этим известной родне. Пресняков-младший злится и убеждает аудиторию в обратном.

«Чем мы хуже? Ничем. Мы повернуты на качестве, чтобы уровень музыки был не ниже той же западной, но опять же, был бы я Петей, нам бы говорили, что мы лучшие. А в моем случае, учитывая, что мы пишем и делаем все своими руками, я получаю следующее: «Да, бабушка написала песню, за все заплатила, вот и все!» — пишет рок-музыкант в социальных сетях.

По его мнению, дело вовсе не в родственных связях. Люди посещают выступления, потому что им нравится творчество группы, а упрекать в том, что известность пришла, благодаря популярности родственников — глупо. Пресняков отметил, что музыка пишется в домашних условиях, а не в дорогостоящих студиях. Более того, он подчеркнул, что сам вкладывает средства в свои проекты и ни от кого не зависит, работая в разных сферах.

Ранее 5-tv.ru писал о борьбе Никиты Преснякова с критикой из-за Аллы Пугачевой.

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