По предварительным данным, на борту было два человека.

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тверской области

Фото: Depositphotos / nelsonart

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Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тверской области. По предварительной информации, на борту воздушного судна находились два человека.

Как сообщил источник 5-tv.ru, лайнер приземлился неподалеку от населенного пункта Белый город, что расположен на берегу Волги. Данные о пострадавших и погибших уточняются. 

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