Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тверской области. По предварительной информации, на борту воздушного судна находились два человека.

Как сообщил источник 5-tv.ru, лайнер приземлился неподалеку от населенного пункта Белый город, что расположен на берегу Волги. Данные о пострадавших и погибших уточняются.