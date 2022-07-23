Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тверской области
По предварительным данным, на борту было два человека.
Фото: Depositphotos / nelsonart
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Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тверской области. По предварительной информации, на борту воздушного судна находились два человека.
Как сообщил источник 5-tv.ru, лайнер приземлился неподалеку от населенного пункта Белый город, что расположен на берегу Волги. Данные о пострадавших и погибших уточняются.
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