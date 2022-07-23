Состояние заразившегося СОVID Байдена ухудшилось
В Белом доме отметили, что у американского лидера наблюдаются проблемы с горлом. Кроме того, он вынужден потреблять сильные лекарства.
Фото: www.globallookpress.com / CNP/MediaPunch via www.imago-ima
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Состояние здоровья заболевшего COVID-19 Джо Байдена ухудшилось. Об этом сообщает AP News, отмечая, что во время последнего совещания, в котором президент США участвовал с помощью видеосвязи, он кашлял и хрипел.
Согласно данным агентства, 79-летнему Байдену уже требовались жаропонижающие лекарства, чтобы сбить высокую температуру, и ингалятор из-за затрудненности дыхания.
До этого в Белом доме заявляли о том, что несмотря на заражение COVID-19, президент хорошо спит, а его аппетит не ухудшился. Байден даже продемонстрировал пустую тарелку после обеда куратору Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Ашишу Джа.
О том, что американский лидер сдал положительный тест на ковид, стало известно 21 июля из официального сообщения его администрации. Эта новость взволновала многих, поскольку заболевание может быть опасно в силу солидного возраста главы государства и не идеального состояния его здоровья.
В Белом доме пообещали держать граждан в курсе изменений состояния президента, отметив, что симптомы коронавируса проявляются у него в легкой форме.
Ранее 5-tv.ru писал о том, выдержит ли Байден свалившийся на него «букет» болезней.
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