Переселившиеся в США музыканты Little Big запланировали тур по России

Уехавшая в США группа Little Big собирается гастролировать по России, согласно данным «Яндекс. Афиша». Коллектив, который теперь именует себя «панк-поп-рейв-группой из Лос-Анджелеса», запланировал начать тур с Калининграда в конце августа. Всего в афише представлено 25 городов, конечной точкой же обозначен концерт в Москве в декабре.

Об отъезде Little Big из России стало известно в июне, когда группа выступила с критикой спецоперации РФ по защите Донбасса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Иосиф Пригожин отрицает , что желал лишить гражданства группу Little Big. Продюсер призывает участников коллектива опубликовать компромат, который они якобы «собрали» о нем.