Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Переселившиеся в США музыканты Little Big запланировали тур по России

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 84

Путешествие панк-поп-рейв-группа хочет начать с Калининграда в конце августа, а закончить в Москве в декабре.

Переселившиеся в США музыканты Little Big запланировали тур по России

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

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Уехавшая в США группа Little Big собирается гастролировать по России, согласно данным «Яндекс. Афиша». Коллектив, который теперь именует себя «панк-поп-рейв-группой из Лос-Анджелеса», запланировал начать тур с Калининграда в конце августа. Всего в афише представлено 25 городов, конечной точкой же обозначен концерт в Москве в декабре.

Об отъезде Little Big из России стало известно в июне, когда группа выступила с критикой спецоперации РФ по защите Донбасса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Иосиф Пригожин отрицает, что желал лишить гражданства группу Little Big. Продюсер призывает участников коллектива опубликовать компромат, который они якобы «собрали» о нем.

Продюсер Сергей Лавров предсказал судьбу внезапно эмигрировавших в Америку участникам группы Little Big. Несколько лет назад, благодаря песне UNO, коллектив приобрел известность. На YouTube клип на композицию набрал более 243 миллионов просмотров. Как отметил Лавров — у коллектива есть шансы быть популярными за границей, но не очень большие: все же основная аудитория была российской.

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