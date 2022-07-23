Корпорация IMAX приостановила деятельность в России. Об этом рассказал член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.

«Я готов подтвердить, что корпорация IMAX ушла из России. Последним днем ее официального представительства и работы здесь было 31 мая», — цитирует ТАСС его слова.

По словам Исаева, все сотрудники уволены, а руководитель корпорации — вице-президент по Восточной Европе, Индии и Ближнему Востоку, переехал в Лондон. Ранее он базировался в Москве.

По словам Исаева, в связи с уходом корпорации из РФ, у операторов IMAX-залов есть один вариант — демонстрировать какой-то другой контент в этих залах.