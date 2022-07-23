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Корпорация IMAX приостановила деятельность в России

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 145

Как скажется решение на кинопоказах? Ждать ли возвращения компании?

Корпорация IMAX приостановила деятельность в России

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Корпорация IMAX приостановила деятельность в России. Об этом рассказал член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.

«Я готов подтвердить, что корпорация IMAX ушла из России. Последним днем ее официального представительства и работы здесь было 31 мая», — цитирует ТАСС его слова.

По словам Исаева, все сотрудники уволены, а руководитель корпорации — вице-президент по Восточной Европе, Индии и Ближнему Востоку, переехал в Лондон. Ранее он базировался в Москве.

По словам Исаева, в связи с уходом корпорации из РФ, у операторов IMAX-залов есть один вариант — демонстрировать какой-то другой контент в этих залах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что увидеть «Топ Ган» и не умереть от восторга — с почти невыполнимой задачей справился корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов. Он отправился в кинотеатр на подпольный показ голливудского боевика с Томом Крузом и пообщался там со зрителями. А еще узнал, сколько кинотеатров в России осталось и что в них можно посмотреть сейчас.

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