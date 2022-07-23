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В Херсоне задержан агент СБУ, передававший координаты мест дислокации ВС РФ

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 196

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины продолжается. По данным силовиков, преступнику всего 20 лет.

В Херсоне задержан агент СБУ, передававший координаты мест дислокации ВС РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

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В Херсоне задержан агент СБУ, передававший координаты мест дислокации ВС РФ. По данным силовиков, преступнику всего 20 лет. Он был завербован украинскими военными еще в феврале.

Как уточняет РИА Новости, злоумышленника задержали еще 4 июля. Его доставили в отделение полиции во время комендатского часа. В его мобильном устройстве обнаружили компрометирующую переписку. Молодой человек уже дал признательные показания.

Выяснилось, что агент СБУ передавал начальству нужные координаты за символические суммы — 3,7 тысячи рублей (две тысячи гривен — Прим. ред.) за одно дело и еще около 750 рублей (400 гривен — Прим. ред.) за второе.

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