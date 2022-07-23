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Крыши не будет: в каком случае россиян могут обязать снести дом на даче

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 90

Юрист объяснил при каких условиях могут снести садовый дом

Крыши не будет: в каком случае россиян могут обязать снести дом на даче

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

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Несоблюдение строительных норм зачастую приводит к судебным разбирательствам. Важно просчитывать все нюансы с предельной точностью.

Садовые дома, которые не отвечают строительным нормам, могут обязать снести, ровно как и дома, возведенные в непредназначенных для строительства местах. Об этом рассказал заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Арбат» Сергей Шугаев.

«Если постройка не отвечает требованиям безопасности, строительным нормам, тогда эта постройка может быть в судебном порядке признана самостроем и снесена за счет того, кто построил, или за счет того, кто это признал, но с последующим взысканием средств с того, кто построил. Есть ограничения на постройку в зонах водоемов, в зонах аэропортов, в зонах электростанций и других опасных объектов», — цитирует слова Шугаева URA.RU.

Эксперт отметил, что существуют строительные нормы, запрещающие этажность выше установленной в некоторых зонах.

«Для справки: в Московской области, где новая Москва были дачные участки на землях сельхозназначения. И в плане застройки было указано: разрешена нулевая этажность. Грубо говоря можно построить землянку, и то можно посудиться из-за нее, потому что минус первый этаж — это тоже не нулевой», — сказал эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Сочи в следствие мощного оползня огромный пласт земли сошел прямо на многоэтажку. Жильцов удалось откопать, и тут же началась проверка, которая внезапно выяснила, что никакого дома здесь быть не должно.

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