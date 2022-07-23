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Как понять, что следующая рюмка спиртного может стать смертельной?

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Георгий Иванов
Георгий Иванов Георгий Иванов журналист Твиттер 177

Ученые рассказали, как следить за умеренностью алкогольных возлияний, чтобы вовремя сказать «стоп».

Как понять, что следующая рюмка спиртного может стать смертельной?

Фото: Depositphotos / belchonock

Ирландская народная мудрость гласит: ты еще не пьян, если можешь без поддержки лежать на полу. Надо сказать, что многие воспринимают эту поговорку как истину и видят в ней не шутку, а руководство к действию при застолье.

Опрошенные Daily Mail британские медики выяснили, что организм человека может подавать не самые очевидные сигналы, которые свидетельствуют об избыточном потреблении алкоголя. Среди них: изменения состояния кожи; появление синяков; онемение или покалывание; снижение или набор веса; и повторяющиеся инфекции.

Если регулярно употребляющий алкоголь человек заметит у себя такие недомогания, то это повод серьезно задуматься — следующая рюмка легко может привести к смерти.

Изменения кожных покровов

Терапевт Люк Прасидес говорит, что алкоголь может сделать кожу сухой и привести к потемнениям вокруг глаз из-за обезвоживания. В запущенных случаях также могут возникнуть хронические кожные инфекции или желтые пятна, свидетельствующие о проблемах с печенью. На самые тяжелые случаи указывают покраснения на лице — особенно вокруг носа и щек. Они возникают из-за расширения мелких кровеносных сосудов, вызванного длительным употреблением алкоголя в больших дозах.

Легкие синяки

Еще одним признаком того, что вы слишком много пьете, считаются синяки необъяснимого происхождения. По словам Прасидеса, они тоже связаны с работой печени. Ее основная функция — вырабатывать вещества, способствующие свертыванию крови. Если их недостаточно, человек все время выглядит побитым.

«Алкоголикам трудно остановить кровотечение. По этой же причине у них могут появляться большие синяки от относительно слабых ударов или падений», — сказал врач.

Онемение или покалывание

Следующий знак того, что пора бросить пить — онемение или покалывание в ногах или руках. Это симптом так называемой алкогольной невропатии. Она в итоге приводит к снижению чувствительности конечностей и неустойчивости.

«Это происходит из-за того, что периферические нервы, передающие сигналы между телом и головным мозгом через спинной мозг, повреждаются длительным потреблением больших доз алкоголя», — терапевт Санджай Мехта.

Изменения веса

На ранних стадиях алкоголизма некоторые люди набирают вес, потому что спирт содержит большое количество калорий. Минус в том, что они не имеют пищевой ценности и откладываются в виде жира. Кроме того, алкоголь может вызывать чувство голода, поэтому под его воздействием люди начинают есть больше обычного.

Потеря веса происходит, когда чрезмерные возлияния нарушают работу гормональной системы. В итоге у человека «отключается» чувство голода.

«Употребление слишком большого количества алкоголя на регулярной основе может обмануть желудок и разум, вызвав ощущение сытости из-за воздействия определенных гормонов», — объяснил доктор Мехта.

Дело может дойти до цирроза печени и настолько сильного поражения кишечника, что организм потеряет способность поглощать и перерабатывать питательные вещества.

Повторяющиеся инфекции

Наконец, из-за негативного воздействия спиртного на иммунную систему у человека возрастают шансы заражаться инфекциями снова и снова.

«Алкоголь снижает способность иммунной системы защищать организм от определенных вредных бактерий и вирусов. Это приводит к постоянно повторяющемуся инфицированию: частым простудам, гриппам и другим болезням», — подытожил доктор Мехта.

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