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Дочь Яковлевой публично подшутила над мужем: «Вечно говно под носом»

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 77

Дочь Яковлевой язвительно пошутила про недовольного мужа на фотографиях

Дочь Яковлевой публично подшутила над мужем: «Вечно говно под носом»

Фото: Instagram* / mashakozakova

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Судя по всему, такие шутки звездной наследницы ее супруг слышит не впервые.

Дочь знаменитых артистов Алены Яковлевой и Кирилла Козакова Мария почти два года находится в браке с Иваном Замотаевым. Судя по всему, чувство юмора Мария унаследовала от меткой в высказываниях матери, Алены Яковлевой. Она публично подшутила над вечно недовольным супругом.

29-летняя актриса на всех фотографиях в личном блоге радостно улыбается, а вот Иван Замотаев на совместных снимках постоянно выглядит уставшим или недовольным. На последнем опубликованном фото Мария Козакова и Иван Замотаев обедают на летней веранде, и мужчина снова позирует с серьезным лицом. Козакова решила публично пошутить над возлюбленным.

Мария Козакова подшучивает над супругомМария Козакова подшучивает над супругом. Фото: Instagram* / mashakozakova

«Ваня тоже счастлив. Просто на фото всегда говно под носом. Думает, что там круче», — иронично написала Мария.

Кстати, недавно Козакова и Замотаев стали родителями — 7 июля у пары родилась дочь. Девочку назвали Иванной. Для дочери Яковлевой это первый ребенок, а ее супруг стал папой в третий раз. От первого брака у мужчины есть сын Дмитрий и дочь Александра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актер Павел Прилучный признался в любви своей новоиспеченной супруге.

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