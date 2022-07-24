«Отпиленный нос и дешевые виниры»: Миро высмеяла новую любовницу Гусева

С Викторией Романец экс-участник «Дом-2» развелся 8 июля и уже активно налаживает личную жизнь.

Скандальный блогер Лена Миро раскритиковала новую пассию Антона Гусева Яну Герштейн. Экс-участник «Дом-2» признавался, что души не чает в девушке.

Instagram* / antongusev89

«Отпиленный нос, пришитая волосня, дешевые виниры, налепленные на неправильный прикус, надутые филерами губы, любовь к фотошопу и полное отсутствие ума», — написала Лена в блоге.

Досталось и самому Антону. В частности, блогер отметила, что недоумевает — по ее мнению, Гусев еще относительно молод, но при этом в его голове «прокисший компот начала «нулевых».

К слову, Викторией Романец Гусев развелся 8 июля и уже активно налаживает личную жизнь.

До этого критике Лены Миро подверглась певица и телеведущая Ольга Бузова. Звезда собиралась родить ребенка от британского актера Джерарда Батлера. Тогда она отмечала, что не собирается прибегать к суррогатному материнству и хочет выносить малыша самостоятельно. В ответ на это Лена высмеяла диву, подчеркнув, что Бузова неадекватно оценивает свое место в мире звезд. К слову, сейчас Ольга просит сосватать политика.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лена Миро разочаровалась отсутствием влиятельного ухажера у Бузовой.

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