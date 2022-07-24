Отрада: Владимир Путин поздравил актрису Ирину Мирошниченко с юбилеем

Несмотря на почтенный возраст, звезда театра и кино продолжает плодотворно работать, радуя зрителя своим талантом.

Президент Владимир Путин поздравил актрису Ирину Мирошниченко с юбилеем. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

«Вы посвятили свою жизнь творчеству, блистательно сыграли в театре и кинематографе множество замечательных ролей, которые принесли Вам высокое профессиональное и зрительское признание», — сказано в публикации.

Глава государства отметил, что ему отрадно видеть желание артистки продолжать заниматься любимым делом уже много лет. Более того, он подчеркнул талант и мастерство Ирины Петровны. По мнению Путина, Мирошниченко щедро дарит публике сильные и глубокие эмоции. Президент пожелал звезде кинематографа здоровья и неиссякаемого вдохновения.

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко празднует 80-летний юбилей. Она известна зрителю по кинолентам «Я шагаю по Москве», «Это сладкое слово — свобода!», «Дядя Ваня» и другим. Также знаменитость занимается озвучиванием и вокалом. Что касается интересных фактов, в 1994 году в качестве первоапрельского розыгрыша было объявлено о бракосочетании Мирошниченко и Леонида Якубовича в программе «Поле чудес».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин поздравил с юбилеем Григория Лепса.