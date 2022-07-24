Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Отрада: Владимир Путин поздравил актрису Ирину Мирошниченко с юбилеем

|
Никита Кротов
Никита Кротов 22

Владимир Путин поздравил актрису Ирину Мирошниченко с юбилеем

Отрада: Владимир Путин поздравил актрису Ирину Мирошниченко с юбилеем

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Несмотря на почтенный возраст, звезда театра и кино продолжает плодотворно работать, радуя зрителя своим талантом.

Президент Владимир Путин поздравил актрису Ирину Мирошниченко с юбилеем. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

«Вы посвятили свою жизнь творчеству, блистательно сыграли в театре и кинематографе множество замечательных ролей, которые принесли Вам высокое профессиональное и зрительское признание», — сказано в публикации.

Глава государства отметил, что ему отрадно видеть желание артистки продолжать заниматься любимым делом уже много лет. Более того, он подчеркнул талант и мастерство Ирины Петровны. По мнению Путина, Мирошниченко щедро дарит публике сильные и глубокие эмоции. Президент пожелал звезде кинематографа здоровья и неиссякаемого вдохновения.

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко празднует 80-летний юбилей. Она известна зрителю по кинолентам «Я шагаю по Москве», «Это сладкое слово — свобода!», «Дядя Ваня» и другим. Также знаменитость занимается озвучиванием и вокалом. Что касается интересных фактов, в 1994 году в качестве первоапрельского розыгрыша было объявлено о бракосочетании Мирошниченко и Леонида Якубовича в программе «Поле чудес».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин поздравил с юбилеем Григория Лепса.

+26° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
57.39
0.91 57.76
0.65
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 24 июля

Последние новости

12:34
Отрада: Владимир Путин поздравил актрису Ирину Мирошниченко с юбилеем
12:18
«Отправили по адресу»: Захарова объяснила удар по порту Одессы
11:48
Полный провал: Юрий Лоза посчитал, что Даня Милохин не заменит Шатунова
11:32
Кабмин внес Багамские острова в список недружественных стран
11:17
Пандемия коронавируса может закончиться из-за его нового подвида
10:54
«Спалила мосты»: Сумская затравила бывшую подругу Повалий

Сейчас читают

Автосвалка во дворе: опубликовано видео с последствиями потопа в Сочи
Звезда сериала «Тайны следствия» Анна Ковальчук улетела из России со спрятанным лицом
От акне до волдырей: кто из российских звезд страдает от кожных заболеваний
Почему еда на свежем воздухе кажется вкуснее — ответ диетолога

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год