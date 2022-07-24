Трудолюбивые пчелки: сколько артисты могут заработать летом?

Пандемия коронавируса и самоизоляция резко сократили доходы знаменитостей. Теперь же они решили, не жалея сил, вернуть прежний заработок.

Если некоторые звезды с нетерпением ждут лета, чтобы понежиться под лучами солнца, лежа на пляже возле моря или океана, то другие наоборот — предвкушают курортный сезон, чтобы усердно работать. Ведь за последние годы пандемия коронавируса и самоизоляция изрядно подпортила их финансовое положение знаменитостей. Teleprogramma.pro выяснила, за какие гонорары артисты готовы, не жалея сил, развлекать публику, пока их коллеги отдыхают.

Большой концерт артиста

Размер гонораров зависит не только от времени года, но и самого выступления. Так, за большой концерт заработок артиста может составлять от двух до трех миллионов рублей, пишет Teleprogramma.pro. к примеру, билет на выступление Григория Лепса обойдется от двух до 15 тысяч рублей, чтобы послушать Владимира Кузьмина, придется отдать от 1900 до 8500 тысяч рублей. Оторваться под хиты группы «Руки Вверх!» возможно за 2000 -5000 рублей. Насладиться творчеством Сергея Лазарева можно за 1500 — 5000 рублей, а Олега Газманова — 1000 — 5500 рублей.

Частное выступление артиста

Одно дело концерт, другое же — частное выступление. На нем артист может заработать до пяти миллионов рублей. Конечно, возможностью пользуются многие знаменитости. К примеру, личное выступление Басты, Григория Лепса, Полины Гагариной, группы «Руки Вверх!» обойдется от трех до пяти миллионов рублей. «Иванушки International», Любовь Успенская, Леонид Агутин могут потребовать от двух до трех миллионов рублей. Стас Костюшкин, Niletto, Клава Кока, Наташа Королева, Владимир Пресняков — от полутора миллионов рублей.

Выступление разговорного жанра

Не менее популярны и выступления разговорного жанра. С подобными концертами по городам России разъезжает Максим Аверин, Владимир Винокур, коллективы «Уральские пельмени» и «Однажды в России». В случае с коллективами гонорар каждого выступающего зависит от его популярности. В среднем он составляет от 200 тысяч рублей. Но если артист шутит в одиночку, его гонорар может достичь и миллиона рублей за концерт.

Ледовое шоу

Если одним песни да шутки подавай, то другие наслаждаются катанием профессионалов на льду. Евгений Плющенко, Илья Авербух, Татьяна Навка то и дело создают ледовые представления, привлекая в шоу чемпионов прошлых лет и действующих фигуристов. Как и в случае с творческими коллективами, которые на сцене шутят, у спортсменов гонорар также зависит от популярности. И варьируется от 100 тысяч рублей до полумиллиона за выход на лед.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько знаменитости получают за участие в телешоу.