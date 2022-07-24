Татьяна Навка выложила видео с совместной пробежки с Дмитрием Песковым

Российская фигуристка Татьяна Навка опубликовала видео с утренней пробежки, где она со своей семьей Дмитрием Песковым и дочерью Надеждой ведут спортивный образ жизни, тем самым пара на своем примере прививает 7-летней дочери любовь к здоровому образу жизни.

Супруга пресс-секретаря президента РФ часто выкладывает видео с домашних тренировок и даже в путешествиях не отступает от графика.

«Современные коучи, психологи, маркетологи на каждом углу трубят о постановке цели и важности ее в жизни. У меня в детстве таких проблем не было. У меня был спорт, который невольно, но учит ставить цель и достигать ее, превозмогая себя, свои силы, развивает физические, моральные и человеческие качества», — считает Навка.

Для занятий пара выбрала яркую спортивную одежду, которая добавляет позитивного настроения в солнечный день, выбранный ими для совместной легкой пробежки.

«Мама, папа, я — спортивная семья. Как говорится, начни с себя и у ребенка не останется выбора!» — подписала публикацию олимпийская чемпионка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал певца Филиппа Киркорова своим настоящим другом и поблагодарил за поддержку главы государства в непростые времена, поздравляя отца артиста Бедроса Киркорова с юбилеем.

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