В Следственном комитете прошел день сотрудников следствия РФ

Глава СК Бастрыкин поздравил коллег и подчеркнул успешную работу в раскрытии сложных преступлений.

Фото, видео: Следственный комитет РФ

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В Следственном комитете Российской Федерации прошло торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику — Дню сотрудника органов следствия РФ. Ежегодно этот праздник отмечается 25 июля.

Открыл мероприятие председатель СК Александр Бастрыкин. В своей речи он поздравил собравшихся коллег с праздником и напомнил им о проведенной успешной работе по раскрытию различных видов преступлений. Бастрыкин особо подчеркнул, что сотрудникам Следственного комитета под силу справиться с делами любого уровня сложности.

Свои слова глава СК подкрепил данными статистики. Так, за 2021 год было расследовано более 150 тысяч преступлений, а средний индекс раскрываемости составляет 95-99%. К слову, десять лет назад этот показатель составлял от 84-91%.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; Следственный комитет РФ

В торжественной речи Александр Бастрыкин особо подчеркнул важность работы, проводимой следователями после начала специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса.

«Для работы привлечена большая группа следователей, криминалистов и экспертов Следственного комитета, насчитывающая более 300 сотрудников. За высокие показатели в работе, самоотверженность, доблесть и отвагу, проявленные в условиях опасной для жизни и здоровья обстановки 22 сотрудника военных следственных органов награждены ведомственными наградами», — отметил глава СК.

Кроме того, Бастрыкин призвал присутствующих почтить память погибших коллег Минутой Молчания.

Напоследок председатель отметил, что служба в Следственном комитете — нелегкий выбор и большая ответственность, требующая выдержки, отваги, профессионализма и высоких моральных ориентиров.

В заключительной части мероприятия с патриотическими композициями выступили: Лев Лещенко, Александр Маршал, Сосо Павлиашвили, Владимира Винокура и Кубанского казачьего хора. Офицеры с радостью послушали живую музыку.

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