Новосибирский депутат Пирогова покинула Россию

В отношении депутата горсовета Новосибирска было возбуждено уголовное дело по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова покинула Россию после возбуждения в отношении нее уголовного дела о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова ее коллеги, депутата Светланы Каверзиной, политик отправилась в Грузию.

«Да, Хельга уехала за границу, да, она сейчас в Грузии», — рассказала она, отметив, что Пирогова сообщила ей об этом в переписке.

Уголовное дело в отношении новосибирского депутата было возбуждено по поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Речь идет о части 1 статьи 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий».

Согласно данным следствия, новосибирский депутат опубликовала 15 июля в соцсети сообщение с ложными данными о российских солдатах. Сама Пирогова позднее удалила свой комментарий.

Закон о введении уголовного наказания за фейки о ВС РФ был подписан президентом России Владимиром Путиным 4 марта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в СК РФ опровергли возбуждение уголовного дела в отношении Максима Галкина.

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