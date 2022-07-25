Сбежавший из РФ Панин объяснил, почему он не дает интервью Ксении Собчак

Актеру, живущему в Испании, давно уже не предлагают ролей в кино в России. Но прояснить отношения с телеведущей, по его словам, попросили поклонники.

Алексей Панин объяснил, почему он не горит желанием давать интервью Ксении Собчак. Лежащий в постели актер, записал видео, в котором заявил — телеведущая слишком хитрая и вечно при общении с гостем пытается подловить его на чем-то каверзном и провокационном.

«Ксения Собчак и Юрий Дудь* пытаются подловить людей на каких-то каверзных вопросах. Меня подловить невозможно, потому что я — Алексей Панин. Поэтому я им не даю интервью», — заявил актер в своем Telegram-канале.

Поднять данную тему знаменитость решил якобы из-за поступающих ему от поклонников многочисленных вопросов. Хотя он несколько лет назад эмигрировал в Испанию. В Россию он приезжает редко. Ни на родине, ни на чужбине в его актерском таланте не нуждаются. Если будучи популярным, он зарабатывал несколько тысяч долларов в день, то теперь его роскошная жизнь в прошлом. Возможно, финансовые трудности совсем скоро удастся преодолеть, ведь его дочка Анна устроилась на работу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Алексей Панин отвечал на обвинения в предательстве родины.

* — внесен в реестр СМИ-иноагентов