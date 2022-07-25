Давно забытый жанр: Петросян начал выступать с политическими шутками

Во время очередного выступления артист представил номера, которые подготовил еще во время карантина.

Юморист Евгений Петросян рассказал, что возрождает «забытый жанр» в своем репертуаре, который он уже опробовал на концерте в Московской области. Речь идет о политических шутках. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

На концерте в минувшую субботу артист представил новые номера, которые были подготовлены еще во время карантина. Артист подчеркнул, что главное — это не терять время. Того же самого он пожелал своим коллегам.

«Очень было приятно включить в мой сольный концерт „60 лет на эстраде“ давно забытый жанр под названием „политическая сатира“. Где комментируется вся международная обстановка», — поделился Петросян.

Он отметил, что зрители патриотично отреагировали на шутки.

Петросян в последнее время любит экспериментировать со своими выступлениями. Так, например, с начала специальной военной операции он по собственной инициативе обратился в министерство обороны России и предложил организовать его поездку на фронт, чтобы поддержать российских военных.

Как ранее писал 5-tv.ru, Евгений Петросян признался: ему жаль, что распался дуэт с Еленой Степаненко. Однако ему не жаль, что произошел развод с четвертой женой юмориста, с которой он прожил 32 года.