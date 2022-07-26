Певица Кристина Орбакайте дала понять, что не планирует разрывать связи с Россией. Заявление она сделала на своей странице в социальных сетях.

«Ну, вот мы отыграли четвертый сезон нашего спектакля „Двое на качелях“ в театре „Современник“ с моим замечательным партнером Кириллом Сафоновым. Я думаю, что не за горами и пятый сезон нашего спектакля», — сказала артистка.

Также Кристина Орбайкате поблагодарила поклонников за теплые эмоции. Тем самым она дала понять, что не видит своего будущего без России.

Кстати, Кристина Орбакайте уже давно вместе со своей семьей живет в США, но работает преимущественно в России. Совсем недавно родину покинула ее мама, певица Алла Пугачева вместе со своим супругом Максимом Галкиным. По словам Примадонны, она в отпуск и на лечение. Пока Пугачева поправляет здоровье, ее муж выступает с концертами по городам Израиля, в которых активно критикует российскую власть и россиян. Из-за резких высказываний многие перестали ждать возвращения звездной четы на родину.

Как ранее писал 5-tv.ru, в июне текущего года Кристина Орбакайте внезапно улетела во Францию к своему сыну Дени Байсарову, который решил провести отпуск в Париже.