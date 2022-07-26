Десятки машин-утопленников оказалось на улицах Москвы после грозы и ливня

Кадры из Москвы, где вчера всего за два часа выпала почти половина месячной нормы осадков. На каждый квадратный метр московских улиц пролилось по четыре ведра дождевой воды. Столицу накрыл ливень, который добавил проблем и автомобилистам, и пешеходам. Последним приходилось переходить улицы по колено в воде и по-настоящему выплывать из автобусов. Водителям тоже пришлось несладко. Посреди улиц остались десятки заглохших машин. Из берегов вышла и одна из рек города. Результаты погодной аномалии у Кирилла Воробьева.

Этот мужчина сам не понял, как машина полностью ушла под воду. Когда он пытался выбраться из ловушки, его гибридный автомобиль уже закоротило. Вода начала бить его током.

Воды было очень много, и ее до сих пор не откачали. Машин-утопленников сегодня на улицах Москвы десятки.

Водную полосу препятствий пришлось преодолевать всем. Вода в автобусах. На остановках и трамвайных путях. Настоящий транспортный коллапс. Многие попросту заглохли.

А это уже станция МЦК «Ботанический сад». Вода хлынула в подземный переход с такой силой, что лестницы стали каскадными фонтанами. Не дожидаясь помощи, эта женщина решила победить стихию веником.

Добраться сухими домой в понедельник вряд ли кому-то удалось. На этих кадрах видно, дождь настолько сильный, что даже сливная труба не справляется с таким объемом воды. В районе Ростокино теперь не понятно, где край реки Яуза.

На одном из участков она вышла из берегов. Не обошлось и без ЧП. Два человека пытались спрятаться от дождя под деревом и в итоге пострадали от удара молнии. Женщина с ожогами сейчас в больнице.

Ливень был коротким, но мощным. Последствия устраняют уже несколько часов.