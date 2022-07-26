Десятки машин-утопленников оказалось на улицах Москвы после грозы и ливня

На устранение последствий погодного катаклизма ушло несколько часов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Погода

Кадры из Москвы, где вчера всего за два часа выпала почти половина месячной нормы осадков. На каждый квадратный метр московских улиц пролилось по четыре ведра дождевой воды. Столицу накрыл ливень, который добавил проблем и автомобилистам, и пешеходам. Последним приходилось переходить улицы по колено в воде и по-настоящему выплывать из автобусов. Водителям тоже пришлось несладко. Посреди улиц остались десятки заглохших машин. Из берегов вышла и одна из рек города. Результаты погодной аномалии у Кирилла Воробьева.

Этот мужчина сам не понял, как машина полностью ушла под воду. Когда он пытался выбраться из ловушки, его гибридный автомобиль уже закоротило. Вода начала бить его током.

Воды было очень много, и ее до сих пор не откачали. Машин-утопленников сегодня на улицах Москвы десятки.

Водную полосу препятствий пришлось преодолевать всем. Вода в автобусах. На остановках и трамвайных путях. Настоящий транспортный коллапс. Многие попросту заглохли.

А это уже станция МЦК «Ботанический сад». Вода хлынула в подземный переход с такой силой, что лестницы стали каскадными фонтанами. Не дожидаясь помощи, эта женщина решила победить стихию веником.

Добраться сухими домой в понедельник вряд ли кому-то удалось. На этих кадрах видно, дождь настолько сильный, что даже сливная труба не справляется с таким объемом воды. В районе Ростокино теперь не понятно, где край реки Яуза.

На одном из участков она вышла из берегов. Не обошлось и без ЧП. Два человека пытались спрятаться от дождя под деревом и в итоге пострадали от удара молнии. Женщина с ожогами сейчас в больнице.

Ливень был коротким, но мощным. Последствия устраняют уже несколько часов.

Тема:
Погода
26 июл
День Архангела Гавриила: что можно и нельзя делать 26 июля 2022
25 июл
Машины превращаются в подлодки: сильнейший ливень затопил улицы Москвы
25 июл
Песков рассказал, как борются с нагрянувшей в Москву жарой в Кремле
25 июл
Москвичам на заметку: какая погода будет в столице в первую неделю августа?
24 июл
Спасайся кто может: Симоньян назвала правила выживания во время урагана в Сочи
24 июл
Эксперт «Фобос»: в августе экстремальной жары в Москве не будет
24 июл
Власти Сочи объявили режим ЧС из-за непогоды
21 июл
Москвичей предупредили о «несусветной жаре» в ближайшие дни
19 июл
Ад на Земле: из-за аномальной жары по всей Европе бушуют пожары
15 июл
Синоптик оценил перспективы возвращения жары в Москву
+26° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
57.78
0.39 58.67
0.91
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 26 июля

Последние новости

15:17
Десятки машин-утопленников оказалось на улицах Москвы после грозы и ливня
15:07
Не по блату: дочь Михаила Ефремова поступила в университет за 650 тысяч в год
14:55
«Роскосмос» принял решение о выходе РФ из проекта МКС после 2024 года
14:40
Великобритания расширила список санкций против России на 42 пункта
14:23
Минобороны РФ: Российские ВКС уничтожили артиллерийский дивизион в Николаеве
13:59
Цена на газ в Европе впервые с марта превысила две тысячи долларов

Сейчас читают

Врач Зайцев предупредил о воспалении мозга из-за перелетов
Федор Добронравов высказался о «черном списке» Анны Кошмал
"Папина дочка", бывшая жена Богомолова и внучка Каневского: обнародован полный список женщин Прилучного
Как защитить кожу от агрессивного солнца

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год