В России утвердили федеральный проект «Zа самбо»
Координатором станет заслуженный тренер России и президент федерации Сергей Елисеев.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков; 5-tv.ru
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Федеральный партийный проект «Za Самбо» утвердили «Единая Россия» совместно со Всероссийской федерацией этого вида спорта.
Координатором станет заслуженный тренер России и президент федерации Сергей Елисеев. Он отметил, что целью проекта является развитие и популяризация самбо на территории России как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры. Проект «Zа Самбо» будет реализован в период с 2022-го по 2026 годы, рассказал Елисеев.
Ранее первая школа самбо открылась в Донецкой народной республике (ДНР). Она будет работать на базе одного из общеобразовательных учреждений. Туда уже доставили спортивный инвентарь, а на занятия записались сотни детей и подростков.
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