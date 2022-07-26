Федеральный партийный проект «Za Самбо» утвердили «Единая Россия» совместно со Всероссийской федерацией этого вида спорта.

Координатором станет заслуженный тренер России и президент федерации Сергей Елисеев. Он отметил, что целью проекта является развитие и популяризация самбо на территории России как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры. Проект «Zа Самбо» будет реализован в период с 2022-го по 2026 годы, рассказал Елисеев.

Ранее первая школа самбо открылась в Донецкой народной республике (ДНР). Она будет работать на базе одного из общеобразовательных учреждений. Туда уже доставили спортивный инвентарь, а на занятия записались сотни детей и подростков.