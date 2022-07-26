Сторонники консерваторов сочли Лиз Трасс победителем дебатов за пост премьера

Сторонники Консервативной партии отдали главе МИД Великобритании Лиз Трасс победу в первых дебатах финалистов на пост лидера партии и премьер-министра страны. Об этом сообщает The Daily Mail.

При этом отмечается, что опрос компании Opinium среди всех британцев не выявил однозначного лидера — 39% отдали победу Сунаку, а 38% — Трасс. Консерваторы однозначно за Трасс — 47% против 38%.

Главным предметом спора на дебатах стали экономические проблемы. Финальная схватка за кабинет на Даунинг-стрит проходила в небольшом городке Сток-он-Трент. В Британии он хорошо известен низким уровнем жизни. На борьбу с бедностью Трасс делает основную ставку. Но все ее заявления оппонент — бывший глава Минфина — считает некомпетентными.

«Я знаю, что это такое, когда люди страдают от нищеты и безработицы. Моя главная задача как премьера — не допустить повторения этого сценария…», — сказала Трасс.

«Мы все прекрасно помним 80-е и 90-е. Проблема, которая повлекла за собой такие последствия, — инфляция. И именно инфляция у нас в стране и сейчас. Лиз, ваша политика приведет к повышению процентных ставок по ипотеке до 7%! Вы можете себе это представить? Это загонит миллионы людей в налоговую яму!» — перебил оппонента Сунак.

Не обошлось без упоминаний о Москве. Трасс беспокоит энергозависимость Европы и то, что Россия в условиях санкций усилила импорт в азиатском направлении.

Риши Сунак тоже делает ставку на свободу — в первую очередь экономическую. Населению он обещает пересмотреть ряд британских законов, которые считает пережитком времен Евросоюза.