Асмус о лечении после травмы на сцене: «Я под наблюдением молодого любовника»

Врачи прописали актрисе полный покой после боли в ноге, как при открытом переломе. Однако она их не послушала и снова сорвалась на съемки.

Актриса Кристина Асмус получила травму во время выступления на сцене. На своей странице в социальной сети артистка рассказала, что серьезно повредила ногу. Также она отметила, что теперь за ней присматривает молодой любовник.

«Есть у меня такая особенность — раз в год получать травму на ноге. В этот раз — надрыв боковой связки колена (и это уже оперированное). Болело так, как будто там насквозь кость торчала», — написала Кристина Асмус.

Кристина Асмус. Фото: Instagram * / asmuskristina

Инцидент произошел две недели назад. Врачи прописали знаменитости полный покой, однако та не послушалась медиков и отправилась на съемки. Бывшая жена Гарика Харламова также рассказала, что уже рассекает по лесам Ярославля на каблуках.

«Спокуха! Под наблюдением врачей, продюсеров и молодого любовника», — уточнила она.

Видимо, артистка имеет в виду актера Романа Евдокимова. Они вместе работают в Театре Ермоловой. Ранее Асмус неоднократно говорила, что сейчас находится в абсолютной любви. Она даже познакомила своего возлюбленного с дочкой Настей.

Ранее 5-tv.ru писал про отношения Кристины Асмус с другим актером — Данилой Козловским, который ее пугал.