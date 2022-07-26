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Асмус о лечении после травмы на сцене: «Я под наблюдением молодого любовника»

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 70

Кристина Асмус восстанавливается после травмы под наблюдением молодого любовника

Асмус о лечении после травмы на сцене: «Я под наблюдением молодого любовника»

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

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Врачи прописали актрисе полный покой после боли в ноге, как при открытом переломе. Однако она их не послушала и снова сорвалась на съемки.

Актриса Кристина Асмус получила травму во время выступления на сцене. На своей странице в социальной сети артистка рассказала, что серьезно повредила ногу. Также она отметила, что теперь за ней присматривает молодой любовник.

«Есть у меня такая особенность — раз в год получать травму на ноге. В этот раз — надрыв боковой связки колена (и это уже оперированное). Болело так, как будто там насквозь кость торчала», — написала Кристина Асмус.

Кристина АсмусКристина Асмус. Фото: Instagram * / asmuskristina

Инцидент произошел две недели назад. Врачи прописали знаменитости полный покой, однако та не послушалась медиков и отправилась на съемки. Бывшая жена Гарика Харламова также рассказала, что уже рассекает по лесам Ярославля на каблуках.

«Спокуха! Под наблюдением врачей, продюсеров и молодого любовника», — уточнила она.

Видимо, артистка имеет в виду актера Романа Евдокимова. Они вместе работают в Театре Ермоловой. Ранее Асмус неоднократно говорила, что сейчас находится в абсолютной любви. Она даже познакомила своего возлюбленного с дочкой Настей.

Ранее 5-tv.ru писал про отношения Кристины Асмус с другим актером — Данилой Козловским, который ее пугал.

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