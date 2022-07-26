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«Испанский стыд»: Оксану Самойлову затравили за безграмотность

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 204

Оксану Самойлову затравили за безграмотность

«Испанский стыд»: Оксану Самойлову затравили за безграмотность

Фото: Instagram* / samoylovaoxana

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Блогер совсем недавно приобрела роскошную недвижимость. Проводя экскурсию по своему особняку, жена рэпера Джигана неоднократно «блеснула» знанием русского языка.

Оксана Самойлова никак не может нарадоваться своим новым хоромам. Совсем недавно блогер приобрела роскошный особняк, куда вместе с мужем и четырьмя детьми поспешила переехать. Однако, проводя экскурсию и хвастаясь поклонникам новым местом жительства, надеялась — за нее порадуются. Но услышав, что именно Самойлова говорит, реакция публики была полностью противоположной.

Как пишет «Вечерняя Москва», роскошный особняк звездному семейству обошелся примерно в 170 миллионов рублей. В доме имеется четыре этажа. Передвигаться с одного на другой можно не только по лестнице, но и при помощи 13-местного лифта. Кроме того, поражает не только особняк, но и территория вокруг него. Рассказывая про обустройство дома, Самойлова неоднократно «блеснула» знанием русского языка. Она несколько раз произнесла устойчиво неправильное выражение «плитку ложат».

Интернет-пользователи были шокированы знанием блогера родного языка. Они отметили — богатый человек далеко не всегда может быть образованным.

«Испанский стыд»;

«Она хоть школу-то закончила?»;

«В принципе плитку можно и „ложить“, если уже есть замок»;

«Нет такого глагола, голубушка, где вы его взяли?» — возмутились пользователи сети.

Но блогер старается не реагировать на негатив и продолжает демонстрировать новый роскошный особняк.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Оксане Самойловой удалось разбогатеть.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.

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