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«Роскосмос» принял решение о выходе РФ из проекта МКС после 2024 года

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 23

Ситуация в отечественной космической отрасли непростая, отметил глава корпорации Юрий Борисов.

«Роскосмос» принял решение о выходе РФ из проекта МКС после 2024 года

Фото: www.globallookpress.com / Roscosmos

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«Роскосмос» принял решение выйти из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года. Об этом сообщил глава корпорации Юрий Борисов в своем первом докладе президенту России Владимиру Путину.

«Вы знаете, что мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, все свои обязательства мы выполним перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты», — сказал Борисов.

К моменту выхода Россия начнет формировать государственную орбитальную станцию. Он отметил, что отрасль сейчас находится в непростой ситуации, поэтому основной задачей будет обеспечение российской экономики необходимыми космическими услугами. По его словам, к таким услугам относятся навигация, связь, передача данных и прочее.

«Это наиболее востребованные сегодня услуги, без которых нельзя представить современную жизнь», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем запомнился Дмитрий Рогозин на посту главы «Роскосмоса».

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