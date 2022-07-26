«Роскосмос» принял решение о выходе РФ из проекта МКС после 2024 года

«Роскосмос» принял решение выйти из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года. Об этом сообщил глава корпорации Юрий Борисов в своем первом докладе президенту России Владимиру Путину.

«Вы знаете, что мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, все свои обязательства мы выполним перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты», — сказал Борисов.

К моменту выхода Россия начнет формировать государственную орбитальную станцию. Он отметил, что отрасль сейчас находится в непростой ситуации, поэтому основной задачей будет обеспечение российской экономики необходимыми космическими услугами. По его словам, к таким услугам относятся навигация, связь, передача данных и прочее.

«Это наиболее востребованные сегодня услуги, без которых нельзя представить современную жизнь», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем запомнился Дмитрий Рогозин на посту главы «Роскосмоса».