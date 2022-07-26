Америка в трансе: при Байдене элита в США стала самой нетрадиционной в истории

Адмирал, сенатор, епископица — представители гендерных меньшинств с подачи нынешней власти проникли во все сферы жизни американцев.

Президент США Джо Байден гордится тем, что у него работает больше представителей ЛГБТ, чем в прежних американских администрациях. Всего таких сотрудников насчитывается более 200, если верить данным института «Виктори», лоббирующего увеличение числа гомосексуалов во власти.

Своей главной победой «Виктори» считает назначение 44-летней Карин Жан-Пьер пресс-секретарем Белого дома. Однако и кроме «черной лесбиянки и эмигрантки», как сама себя охарактеризовала Жан-Пьер, при Байдене в высшую власть в США проникло немало колоритных ЛГБТ-персонажей.

Рейчел Левин. Адмирал-трансгендер, помощник министра здравоохранения

В прошлом врач-педиатр, совершивший «транс-переход» в 2011 году. Сразу после этого карьера Левин пошла в гору, в 2017-м ее назначили главврачом Пенсильвании, а еще через два года — секретарем департамента здравоохранения.

С приходом к власти Байдена Левин стала помощником министра здравоохранения, после чего получила еще и звание адмирала Офицерского корпуса службы общественного здравоохранения США. До этого самой высокопоставленной транс-женщиной была замминистра обороны Аманда (Митчел) Симпсон, покинувшая Пентагон в 2017 году.

Недавно Левин взбудоражила американскую общественность, предложив блокировать половое созревание детей, чтобы оставить им возможность выбора пола. Это заявление из уст бывшего врача-педиатра вызвало неоднозначную реакцию в США.

Сара Макбрайд. Сенатор штата Делавэр

Сара Макбрайд. Фото: www.globallookpress.com / Ron Sachs

Родилась мужчиной, в чем призналась в 2012 году в возрасте 22 лет. На тот момент успела поработать помощницей генпрокурора Делавэра Бо Байдена, старшего сына будущего президента США.

После каминг-аута карьера Макбрайд вышла на новую орбиту, она прошла стажировку в Белом доме и стала первой в истории открытой транс-женщиной в американском Сенате. Место в нем она заняла после прихода Джо Байдена к власти.

Макбрайт считается любовью Бо Байдена, умершего в 2015 году от глиобластомы. Известно, что после ее каминг-аута он позвонил ей с признанием в любви и заявлением, что она «по-прежнему является частью семьи Байденов».

Сэм Брентон. Заместитель помощника министра ядерной энергетики США

Сэм Брентон. Фото: Instagram* / radioactivenerd1

Ученый ядерщик и звезда соцсетей любит носить женскую одежду и просит обращаться к себе местоимением «они». Свой пол 34-летний Брентон определяет, как «гендерную жидкость», так как ощущает себя то мужчиной, то женщиной, то чем-то средним.

Отношение к этому персонажу в США более чем неоднозначное, многие считают его откровенным фриком, поэтому его назначение на высокий пост вызвало оторопь даже среди привычной ко всему американской аудитории.

Меган Рорер. Епископ евангелическо-лютеранской церкви в Калифорнии и Неваде

Меган Рорер. Фото: Instagram* / mmrohrer

Так же, как Сэм Брентон, не считает себя ни женщиной, ни мужчиной и предпочитает, чтобы его называли «они». Учась в колледже в конце 1990-х, объявил себя геем, в 2006-м был рукоположен, а позднее стал первым открыто трансгендером-священником в Евангелическо-лютеранской церкви в США. В мае 2021 года Рорер избран епископом Синода Сьерра-Пасифик, став первым открытым трансгендером, возглавившим крупную христианскую конфессию США.

Карьера складывалась гладко, пока транс-епископа не обвинили в расизме. Это произошло после того, как Рорер отстранил от служения пастора Рабелла-Гонсалеса афро-карибского происхождения, который оказался участником движения BLM.

Сестры Вачовски. Режиссеры, сценаристы и продюсеры

Сестры Вачовски. Фото: www.globallookpress.com / Imagespace

Перемена пола стала трендом не только в политике, но и в других областях жизни в США, в первую очередь в шоу-бизнесе. Так, братья-режиссеры культового фильма «Матрица» Ларри и Энди Вачовски, посвященного приключениям людей будущего в виртуальной реальности, сами перейти в другую реальность — только сексуальную, став Ланой и Лилли.

Слухи о трансгендерности Ланы Вачовски появились в прессе еще в начале 2000-х, однако тогда Вачовски не комментировали публично эту тему. В то же время некоторые издания начали называть семейно-творческий дуэт Энди и Ланой Вачовски.

Ларри Вачовски официально стал Ланой в 2012 году, его брат Энди решил не отставать и стал Лилли в 2016-м.

Сознательная стратегия и часть новой этики

По мнению политолога Александра Асафова, массовое появление в американской элите трансгендеров является сознательной стратегией. Людей назначают на высокие посты исключительно за их принадлежность к меньшинствам, то есть речь идет не просто о поддержке, а о наделении их особыми привилегиями.

«Это часть новой этики, новой идеологии, которая развивается на Западе достаточно давно и уже превратилась в мейнстрим. Идет системная работа по продвижению новых ценностей взамен старых, традиционных. В политической элите даже люди обычной ориентации теперь обязаны демонстрировать свое уважение новым ценностям, у них просто нет выбора. Представители большинства, по сути, оказываются в подчиненном положении», — заявил Асафов в комментарии aif.ru.

При этом, по мнению политолога, основная масса американских граждан привержены традиционным семейным ценностям и религиям. Однако они вынуждены терпеть и мириться с новыми порядками, так как сталкиваются с правовыми и социальными последствиями насаждения в обществе культа всего нетрадиционного — той же пресловутой «культурой отмены».

В пример Асафов привел писательницу Джоан Роулинг, которая всего лишь задалась вопросами, связанными с трансвеститами, и была немедленно подвергнута травле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на интернет-платформах распространилась фотография первого трансгендера, ставшего адмиралом США — Рэйчел Левин.

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