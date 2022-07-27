Во ФСИН допустили замену мебели из IKEA товарами из российских колоний

Цена и качество: производства ФСИН могут заменить зарубежную мебель

Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо

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Для ведомства важно, чтобы их продукция была качественной. Осужденных готовят в училищах.

Мебель IKEA могут заменить товарами из российских колоний. Эксклюзивный комментарий предоставлен журналистам 5-tv.ru.

«Мы мебелью серьезно занимаемся уже много лет до ухода этой компании. Поставляем по всей стране на сотни миллионов рублей в десятки регионов, а может и в ближнее зарубежье. Если найдутся еще инвесторы, то будем поставлять на миллиарды. Специалистов из осужденных готовим в профучилищах, которые сохранили», — отметили в пресс-службе ГУ ФСИН России по Свердловской области.

Подчеркивается, что ведомство предлагает представителям бизнес-сообщества инвестировать в эту сферу и размещать в учреждениях оборудование. Главный принцип работы — цена и качество.

«Изготавливается любая мебель — корпусная, офисная, мягкая, для сада и дачи, а также для школ, детсадов, больниц, санаториев и вузов», — резюмировали специалисты.

Изделия осужденных были представлены на 11-й ежегодной выставке продукции ФСИН. Помимо мебели туда вошли детские игрушки, сувениры, продукты и другие товары народного потребления.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России ужесточат наказание за пытки в колониях.

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