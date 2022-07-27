Жозеп Боррель обвинил СМИ Запада в большем внимании к словам Лаврова

Все Лаврову: западные СМИ уделили мало внимания Боррелю

Фото: www.globallookpress.com / Nick White

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Дипломат ЕС уверен, что такая стратегия выбрана по принципу «слушай врага».

Глава дипломатии Европы Жозеп Боррель пожаловался на малую популярность среди западных изданий по сравнению со своим коллегой Сергеем Лавровым. Об этом он заявил рамках интервью на радио Cadena SER.

«Лавров едет в Африку, чтобы попытаться убедить африканцев, что виной всему, что происходит, являются европейские санкции… и вся западная пресса это повторяет. Я еду в Африку, чтобы сказать обратное, что санкции не при чем, и никто это не подхватывает», — посетовал политик.

Он считает, что подобное поведение европейских СМИ связано с тенденцией «слушать врага». Кроме того, Боррель подчеркнул необходимость противостояния информации из России, поскольку считает ее лживой.

К слову, в 2016 году Европарламентом была принята резолюция по противодействию российским СМИ. В документе особо отметили издания RT и Sputnik, как главную угрозу. После начала спецоперации в Донбассе они были запрещены на территории ЕС. Глава государства Владимир Путин подписал закон о зеркальных мерах в ответ на зарубежную дискриминацию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергей Лавров обсудил с президентом Уганды ситуацию на Украине.

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Все Лаврову: западные СМИ уделили мало внимания Боррелю

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