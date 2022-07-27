Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Минобороны запустило регулярный паром в ДНР по маршруту Ейск-Мариуполь

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 55

Специальное судно будет доставлять грузы, необходимые для восстановления республик Донбасса.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Serguei Fomine; Минобороны РФ

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Минобороны РФ запустило регулярную паромную линию между российским Ейском и Мариуполем в Донецкой народной республике (ДНР).

В ведомстве заявили, что по маршруту будут доставлять грузы, необходимые для восстановления инфраструктуры Мариуполя и других населенных пунктов ДНР и Луганской народной республики (ЛНР). Первый автомобильно-пассажирский паром «Лаврентий» уже отправился из морского порта Ейска.

Паром вмещает до 700 тонн грузов, в том числе до 20 автомобильных фур и более 130 пассажиров. Первоначально он будет совершать один рейс туда и обратно в сутки. В Мариуполе сейчас полным ходом создается необходимая инфраструктура для обслуживания судов.

Уточняется, что паромные перевозки в ДНР осуществляют суда флота «Оборонлогистики», который распоряжением Правительства РФ обслуживает военное ведомство в части доставки грузов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МЧС России совместно с властями ДНР приступило к восстановлению Мариуполя.

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