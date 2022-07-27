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На байк-шоу в Севастополе выступит исполнитель трюка «колесо смерти» из Колумбии

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 22

Колумбийский артист Марио Себаллос выступит на байк-шоу «Ночных волков» в Севастополе

Фото, видео: www.globallookpress.com / АГН Москва; Мотоклуб "Ночные волки"

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Ежегодное мотошоу «Ночных волков» под названием «Русский Лес» пройдет на горе Гасфорта в Севастополе с 6 на 7 августа.

Подготовка к ежегодному байк-шоу мотоклуба «Ночных волков» идет полным ходом. Никакие антироссийские санкции не смогут сорвать его проведение и помешать приезду участников со всего мира, заявил лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов (Хирург).

«Нас обкладывают санкциями. Проводят обыски, отнимают имущество, подвергают гонениям, но тщетно. Участники байк-шоу — люди из разных стран и даже континентов», — заявил он.

Так, в этом году зрители байк-шоу смогут увидеть мастера трюков «шар смелости» и «колесо смерти» из Колумбии Марио Себаллоса, исколесившего с гастролями весь мир. В кульминации байк-шоу артисты под его руководством закружатся в волчьем вальсе на высоте 40 метров. Себаллос признается, что впервые трюк будет исполняться на такой высоте.

Сама кульминация шоу под названием «Русский Лес» пройдет на горе Гасфорта в Севастополе с 6 на 7 августа и будет представлять собой грандиозное световое, пиротехническое, трюковое, музыкальное и литературное действие. Зрители увидят движущиеся декорации, летающие мотоциклы и рискованные трюки. В программе задействована военная техника разных эпох и сотни людей.

В музыкальной части шоу прозвучит не только традиционный для таких мероприятий тяжелый гитарный рок, но и произведения Петра Чайковского и Сергея Рахманинова. Исполнит их выдающийся пианист, народный артист России Юрий Розум.

Также лидер «Ночных волков» пообещал на кульминации байк-шоу дать ответ Жозепу Боррелю, подписавшему санкции в отношении российского мотоклуба.

«Я подготовил вам ответ, господин Боррель. 6 августа на кульминации байк-шоу в русском Севастополе будет громко!» — заявил Хирург.

Ранее 5-tv.ru сообщал о новом пакете антироссийских санкций Евросоюза, куда, помимо политиков, включили актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова, а также лидера мотоклуба «Ночные волки» Александра Залдостанова.

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