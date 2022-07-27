Губернатор Астраханской области доложил Путину о развитии сельского хозяйства

За год отрасль получила около 65 миллиардов рублей инвестиций. Регион занимает первое место в стране по сбору овощей и фруктов.

Фото, видео: Михаил Климентьев / ТАСС; 5-tv.ru

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О развитии сельского хозяйства в Астраханской области говорили сегодня в Кремле. Владимир Путин встретился с губернатором Игорем Бабушкиным.

За год отрасль получила около 65 миллиардов рублей инвестиций. Регион занимает первое место в стране по сбору овощей и фруктов. Поэтому Астрахань часто называют всероссийским огородом.

«Но есть и проблемы — опустынивание сельхозземель», — напомнил президент.

«Действительно, есть такая проблема. Она носит очень глобальный характер. Сегодня правительство уже принимает решение: создан центр в Волгограде. Эта проблема характерна для Астраханской области, для наших соседей — Волгоградской области, Республики Калмыкия, Республики Дагестан», — отметил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

«На сколько уровень реки упал — на 60 сантиметров, по-моему?»

«Нет, сегодня он находится на таком достаточно приличном уровне. В прошлом году мы отмечали очень значительное обмеление — до такой степени, что, действительно, и мелиорация была затруднена, и водоподача для наших отдаленных сел тоже была затруднена. Сегодня ситуация достаточно стабильна: мы провели очень хороший паводок».

Обсудили и темпы строительства. По этим показателям регион входит в шестерку лучших по стране. Но вот вопрос с расселением из аварийного жилья, по словам президента, стоит все еще очень остро. Губернатор рассказал, что сейчас для этих целей в области дополнительно строят жилье.

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