Бойцы ДНР начали осыпать окопы ВСУ ультимативными агитлистовками с дронов

До сих пор призывы сдаться к националистам отправляли с помощью артиллерии. Теперь же творческие члены 1-го корпуса Народной милиции ДНР пошли дальше.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Призывы сдаться украинским войскам теперь доставляют не только с помощью артиллерии, как это было раньше, но и с помощью дронов. Народная милиция, несмотря на высокий риск потери таких ценных БПЛА, задействовала коптеры в агитационной кампании. Военкор «Известий» Семен Еремин увидел, как это происходит.

Простейший фотодатчик и копеечный сервопривод; корпус «Беларус» напечатал на 3D-принтере; еще резинка для купюр — вместо которых агитационный продукт.

С одной стороны листовки — инструкция, как правильно сдаваться: разрядить оружие, поднять руки и так далее. А с другой стороны — оповещение о гибели военнослужащего от имени министерства обороны Украины. Это такой творческий подход донецких военных. То есть у бойца выбор: или сдаться, или оформить сразу оформить на свое имя похоронку.

Это пика в сторону Киева, который скрывает реальные потери ВСУ. «Белорус» — один из самых опытных операторов БЛА 1-го армейского корпуса. Выбирает точку взлета максимально близко к цели. Настраивает «птичку» под аккомпанемент артиллерии.

Вражеские «гарматы» (пушки по-украински) стоят километрах в десяти. Осыпать листовками он будет «нулевой» окоп противника. Опасаясь наводки с воздуха, военные решают отойти за здание и взлетать оттуда.

«А с какой высоты сброс будет?» — спросил военкор.

«Приблизительно метров в 200», — ответил военнослужащий.

Несколько минут и коптер добирается в нужный квадрат. Ожидаемо начинаются проблемы — сильно глушат, все команды подавляются. Приходиться отойти назад и снова вернуться. И вот, наконец, команда пробивается. Вернуться оказалось сложнее — украинский РЭБ зацепил беспилотник плотнее.

«Вот оператор, вот коптер, но посадить его не получается. Это попытка перехватить сигнал прямо сейчас происходит с украинских позиций. Вот прямо здесь», — показал Семен Еремин летающий рядом с ним беспилотник.

Это была подмена координат посадки, но справиться с паразитным сигналом удалось. Дроны на фронте — расходный материал. И чем опытнее оператор, тем больше шансов сохранить «птичку». Эта работа сейчас проводится по всей линии фронта. И есть причины не говорить, где конкретно был именно этот сброс.

Тема:
Специальная военная операция России
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