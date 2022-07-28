Еда в Макдоналдс стала дороже после ухода из России
В частности, в Британии цена чизбургера выросла сразу на 20%.
Фото, видео: www.globallookpress.com / digifoodstock.com; 5-tv.ru
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
Макдоналдс впервые за 14 лет увеличил стоимость чизбургера — из-за ухода из России. По этой причине многие американские корпорации вынужденны поднимать цены.
В Британии, как пишет издание Daily Mail, он подорожал на целых 20%. Впервые в истории чизбургер стоит не 99 пенсов, а больше одного фунта. Связано это с инфляцией и повышением цен на продукты. Сообщается, что к концу лета в ресторане также взлетят цены на бургеры, наггетсы, кофе и чипсы.
А еще одно уже исконно британское блюдо может и вовсе исчезнуть из страны. Под угрозой закрытия оказались пять тысяч лавок, торгующих так называемыми «фиш-энд-чип» — рыбой в кляре. Как отмечает газета Daily Express, единственная причина этому — антироссийские санкции, в результате которых рыба в Британии подорожала на 35%.
Читайте также
51%
1.56 61.00
1.59
Нашли ошибку?